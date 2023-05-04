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НовостиОбщество4 мая 2023 6:48

Во Владимирской области медики будут получать еще одну ежемесячную выплату

Однако деньги положены тем специалистам, которые оказывают помощь, не входящую в базовую программу ОМС
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Владимирской области в социальных сетях сообщил о том, что для отдельных категорий медиков будут введены ежемесячные социальные выплаты.

Это касается специалистов, которые оказывают медпомощь, не входящую в базовую программу ОМС: врачи первичного звена, которые диспансерно наблюдают пациентов и проводят исследования, психиатры, оказывающие людям скорую помощь в составе выездных бригад СМП, фельдшеры и медсестры, работающие с этими врачами, а также помогающий им младший медперсонал

Получать выплаты медики начнут уже этим летом. Деньги им перечислят за все месяцы с 1 января 2023 года.

«Рассчитываем, что новые меры поддержки помогут нам закрепить кадры в госучреждениях здравоохранения – в первую очередь в районных больницах и службах скорой медицинской помощи», - подчеркнул Александр Авдеев.