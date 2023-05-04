В Суздале отменили празднование Дня Победы

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Администрация города Суздаля сообщила об отмене праздничных мероприятий в День Победы.

«В связи с обеспечением безопасности участников массовых мероприятий 9 мая 2023 года праздничные мероприятия, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, отменяются», - говорится в сообщении.

5 мая в 15 часов в Центре культуры и досуга города Суздаля состоится музыкально-театрализованная постановка «Победа во имя живущих».

9 мая в 11 часов в сквере около мемориала «Вечный огонь» состоится возложение цветов.