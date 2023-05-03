В Гороховце местный житель три месяца похищал алкоголь из магазинов

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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи полиции Гороховецкого района завершили расследование уголовного дела, возбужденное по факту кражи, а также совершения повторных мелких краж. В преступлениях обвиняется 49-летний безработный местный житель.

По версии следствия,с января по март текущего года мужчина воровал из магазинов Гороховца алкоголь, а однажды похитил велосипед, который хозяйка оставила в подъезде. Общая сумма ущерба составила более 7 тысяч рублей.

Задержали мужчину дома, после того как в полицию поступили заявления от потерпевших. Тут же, в подъезде у квартиры обвиняемого полицейские обнаружили и украденный велосипед, который он не успел продать. Двухколесный транспорт вернули законной владелице.

Сам мужчина вину признал. В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Гороховецкий районный суд, куда оно было направлено с утвержденным обвинительным заключением.