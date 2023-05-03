В Коврове спасатели помогли женщине, которой стало плохо в запертой квартире

. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Как сообщает Поисково-спасательный отряд города Коврова, 2 мая дежурной смене поступило сообщение о том, что на одной из улиц города в запертой квартире могло стать плохо 39-летней хозяйке.

В экстренные службы передали информацию ее родственники, которые рассказали, что не очень давно у женщины был инсульт, а в последний раз они с ней встречались два дня назад. 2 мая на связь родственница не выходила, что и вызвало опасение.

Спасатели обнаружили, что замок металлической двери заперт изнутри, но в итоге смогли открыть дверь. Оказалось. Что спешили не напрасно — хозяйку нашли лежащей на полу, при ее осмотре действительно появилось подозрение на инсульт. Женщину передали на руки подоспевшим врачам «скорой помощи», после чего спасатели удалились.