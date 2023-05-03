Среднестатистический житель Владимирской области за год съедает больше 6 килограмм шоколада

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По результатам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, в среднем на одного потребителя в 2021 году приходилось 6,1 кг шоколадных конфет и шоколада, а так же 4,3 кг других кондитерских изделий, сообщает Владимирстат.

За последние пять лет жители 33 региона стали больше налегать на шоколад: еще в 2017 году на одного владимирца в год приходилось 5,4 кг этого вида десерта. А вот потребление других кондитерских изделий немного сократилось с 4,7 кг на среднестатистического потребителя в том же 2017 году.