Во Владимире 81-летняя женщина погибла под колесами «Газели»

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Отдел ГИБДД УМВД России по городу Владимиру, в 12.20 на проспекте Ленина на территории у дома №62, возле входа в магазины 34-летний водитель «Газели», сдавая задним ходом, не убедился в безопасности маневра, в результате чего совершил наезд на 81-летнюю женщину, оказавшуюся за машиной.

К сожалению, пострадавшая получила смертельную травму, от которой скончалась на месте происшествия.

По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.