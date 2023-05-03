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НовостиПроисшествия3 мая 2023 11:59

Во Владимире 81-летняя женщина погибла под колесами «Газели»

ДТП случилось днем 3 мая на проспекте Ленина
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Отдел ГИБДД УМВД России по городу Владимиру, в 12.20 на проспекте Ленина на территории у дома №62, возле входа в магазины 34-летний водитель «Газели», сдавая задним ходом, не убедился в безопасности маневра, в результате чего совершил наезд на 81-летнюю женщину, оказавшуюся за машиной.

К сожалению, пострадавшая получила смертельную травму, от которой скончалась на месте происшествия.

По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.