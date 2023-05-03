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НовостиОбщество3 мая 2023 11:50

Во Владимире на улице Мира к 9 мая отремонтируют дорогу к мемориалу

Подрядная организация уже приступила к работам
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото со страницы регионального Правительства

фото со страницы регионального Правительства

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируется обновить участок дороги по улице Мира протяженностью 600 метров, сообщает Правительство Владимирской области.

Именно здесь 9 мая пройдут колонны ветеранов войны, воинских формирований, общественных движений, работников предприятий для возложения венков и цветов к Мемориалу воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Подрядная организация уже приступила к работам – уложен выравнивающий слой асфальтобетона. В ближайшее время приступят к укладке верхнего слоя асфальта и выравниванию высотного положения крышек колодцев.