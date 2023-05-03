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НовостиОбщество3 мая 2023 11:41

Во Владимирской области дали три года лидеру религиозно-экстремистской ячейки

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Фото: Александр ГЛУЗ

УФСБ России по Владимирской области сообщает, что в регионе пресечена деятельность 25-летнего лидера религиозно-экстремистской ячейки сторонников МТО «Исламское государство» (деятельность запрещена на территории РФ). Его признали виновным в публичной пропаганде терроризма в интернете.

По данным ФСБ, мужчина в одной из групп мессенджера «Telegram» размещал материалы, с помощью которых вовлекал молодых людей в террористическую деятельность. В первую очередь, материалы были направлены на выходцев из Центральной Азии.

В апреле 2022 года следственное отделение УФСБ России по Владимирской области возбудила в отношении него уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". В апреле 2023 года приговором 2-го Западного окружного военного суда ему дали 3 года исправительного учреждения строгого режима. Все это время ему запрещено пользоваться интернетом.