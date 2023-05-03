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НовостиОбщество3 мая 2023 11:23

Властям Собинского района запретили покупать кроссовер за 5,1 миллиона рублей

Прокуратура считает, что чиновникам достаточно 2,5 миллиона рублей на автомобиль
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Александр Разов возглавляет администрацию Собинского района.

Александр Разов возглавляет администрацию Собинского района.

Администрации Собинского района прокуратура запретила покупать кроссовер Kia Sorento Prestige стоимостью более 5,1 млн рублей.

Собственно говоря, история началась с того, что собинские чиновники разместили на Госзакупках лот на покупку легкового автомобиля с весьма крутыми требованиями. Администрации нужна была машина, с круиз-контролем, климат-контролем, и многими другими элементами комплектации, которые можно назвать роскошью. В частности материал салона должен был быть обтянут искусственной кожей.

После того, как на закупку обратили СМИ, в дело вмешалась прокуратура Владимирской области. В прокуратуре в первую очередь обратили внимание, что в администрации до сих пор не разработаны требования к закупкам, хотя это федеральное требование. А ранее действовавшие на территории района требования в декабре 2022 года были отменены.

По мнению прокуратуры, которая ссылается на федеральные правовые акты, предельная цена автомобиля с характеристиками, указанными в извещении о проведении электронного аукциона, не должна превышать 2,5 млн рублей, сам автомобиль может иметь максимальную мощность двигателя не более 200 лошадиных сил. А кроссовер избыточен.

Также в прокуратуре отметили, что администрация района и подведомственные учреждения являются должниками по целому ряду решений суда, направленных на удовлетворение потребностей населения района. В общем, машину покупать чиновникам запретили.