Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 мая 2023 10:00

В Гусь-Хрустальном районе жители нескольких поселков не могли купить лекарства

В населенных пунктах отсутствовали аптеки, а ФАПы продажей на занимались
Алексей КОТМЫШЕВ
.

.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной проверки Гусь-Хрустальная межрайонная прокуратура установила, что в состав Уршельской районной больницы входит фельдшерско-акушерский пункт деревни Вашутино.

В самой деревне живут почти 900 человек, которые не имеют возможности при необходимости приобрести лекарства, так как ближайшие аптеки находятся за 12 километров в Гусь-Хрустальном или за 17 километров в поселке Анопино.

Вместе с тем, больница не организовала продажу препаратов через ФАП, как это принято в таких ситуациях.

По результатам проверки прокуратура направила исковое заявление в суд, потребовав организовать в ФАПе деревни Вашутино розничную торговлю лекарствами. Такие же нарушения вскрылись в ФАПах села Дубасово, деревень Окатово, Парахино и Перово. По этим ситуациям также были направлены иски в суд.