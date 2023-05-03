В Гусь-Хрустальном районе жители нескольких поселков не могли купить лекарства

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной проверки Гусь-Хрустальная межрайонная прокуратура установила, что в состав Уршельской районной больницы входит фельдшерско-акушерский пункт деревни Вашутино.

В самой деревне живут почти 900 человек, которые не имеют возможности при необходимости приобрести лекарства, так как ближайшие аптеки находятся за 12 километров в Гусь-Хрустальном или за 17 километров в поселке Анопино.

Вместе с тем, больница не организовала продажу препаратов через ФАП, как это принято в таких ситуациях.

По результатам проверки прокуратура направила исковое заявление в суд, потребовав организовать в ФАПе деревни Вашутино розничную торговлю лекарствами. Такие же нарушения вскрылись в ФАПах села Дубасово, деревень Окатово, Парахино и Перово. По этим ситуациям также были направлены иски в суд.