Во Владимире местный житель убил обидевшего его приятеля

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, Ленинский районный суд Владимира вынес обвинительный приговор местному жителю, обвинявшемуся в совершении убийства.

Суд установил, что 13 июля мужчина и его приятель, оба в нетрезвом виде, находились в микрорайоне Мостострой, где возле одного из домов друг подсудимого затеял ссору с двумя местными жителями, от которых получил несколько ударов кулаками по голове.

Так как подсудимый участия в конфликте не принимал, приятель обвинил его, что тот за него не заступился.

Затаив обиду, рассерженный владимирец по прибытии домой взял нож, и когда приятель повернулся, ударил его в спину. В итоге пострадавший скончался на месте от слепого ранения грудной клетки с повреждением легкого и обильной кровопотерей.

Подсудимый уверял, что действовал в состоянии необходимой обороны, но суд убедить в этом не смог. Суд приговорил его к 8 годам колонии особого режима.

Приговор в законную силу не вступил.