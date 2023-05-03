Правительство Владимирской области сообщило, у кого отключат телевидение в мае

Фото с сайта Правительства Владимирской области.

Правительство Владимирской области сообщило, что в связи с работами на объектах связи Российской телевизионной и радиовещательной сети в мае 2023 года будут проводиться плановые отключения трансляции программ телерадиоканалов первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения.

Все отключения будут проводиться с 10.00 до 16.00. График отключений выглядит следующим образом:

15 мая – в деревне Гридино Ковровского района (зона охвата – Ковров и Ковровский район);

18 мая – в деревне Скрипино Меленковского района (зона охвата – Меленковский и Селивановский районы);

22 мая – в посёлке Великодворский Гусь-Хрустального района (зона охвата – Гусь-Хрустальный район);

24 мая – в Гусь-Хрустальном (зона охвата – город Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустальный район);

25 мая – в Гороховце (зона охвата – Гороховецкий район);

29 мая – в посёлке Мезиновский Гусь-Хрустального района (зона охвата – Гусь-Хрустальный район).