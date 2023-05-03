Суд запретил проводить экскурсии на теплоходе по Каменке в Суздале

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Суздальской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращениям местных жителей. Установлено, что река Каменка не входит в перечень внутренних водных путей, утвержденный Распоряжением Правительства РФ, плавание по ней возможно исключительно на маломерных судах.

Вопреки требованиям законодательства, индивидуальный предприниматель проводит экскурсии по реке Каменка в Суздале на пассажирском теплоходе «Заря», которое маломерным не является.

Уведомления предпринимателю отправляла и городская администрация, и прокуратура. Однако экскурсии по Каменке продолжались. По сообщению областной прокуратуры, "выявленные факты создают угрозу причинения вреда водному объекту, жизни, здоровью и имуществу граждан, нарушают их право на благоприятную окружающую среду".

По результатам проверки прокурором в Солнечногорский городской суд Московской области направлено исковое заявление об обязании индивидуального предпринимателя прекратить плавание по реке Каменка на пассажирском теплоходе «Заря».

Требования прокурора судом удовлетворены, исполнение решения находится на контроле межрайонной прокуратуры.