В лесах Владимирской области появились новорожденные лосята

Фото: Госохотинспекция Владимирской области

На опубликованном сотрудниками ведомства видеоролике изображен лосенок, который совсем недавно появился на свет. В Госохотинспекции Владимирской области не стали уточнять, в каком районе заснято животное, но добавили, что этот лосенок родился в нынешнем году.

При этом охотинспекторы предупредили владимирцев, что эти животные в помощи человека не нуждаются, и трогать их ни в коем случае нельзя. Также не следует шуметь и подходить к лосятам с собаками, и тем более забирать их из леса.

Тревогу нужно бить, только если рядом окажется раненое взрослое животное. О таком факте лучше всего сообщить непосредственно в Госохотинспекцию Владимирской области по телефонам 8(4922) 35-52-99, 33-14-26, 35-51-88.