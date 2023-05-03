Во Владимирской области 3 мая коронавирус подтвержден у 41 человека

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во Владимирской области за прошедшие сутки 3 мая лабораторно подтвержден 41 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

11 случаев во Владимире, 6 - в Ковровском, по 4 заболевших в Петушинском и Гусь-Хрустальном районах, 3 - в Муромском, по 2 - в Суздальском, Александровском, Юрьев-Польском районах и Радужном, по 1 заболевшему в Кольчугинском, Камешковском, Меленковском, Вязниковском, Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 185239 случаев заболевания (51288 сл. в г. Владимире, 20125 сл. в Муромском, 21934 сл. в Ковровском, 6562 сл. в Петушинском, 8891 сл. в Кольчугинском, 11263 сл. в Александровском, 7409 сл. в Юрьев-Польском, 16725 сл. в Гусь-Хрустальном, 1772 сл. в Судогодском, 3677 сл. в Собинском, 2119 сл. в г. Радужный, 5979 сл. в Киржачском, 4309 сл. в Камешковском, 3416 сл. в Гороховецком, 4713 сл. в Меленковском, 6218 сл. в Вязниковском, 6430 сл. в Суздальском, 2409 сл. в Селивановском).