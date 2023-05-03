В Петушках две женщины обманули следователей и суд ради спасения знакомого

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Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, в Петушках перед судом предстанут две женщины, которые обвиняются в даче заведомо ложных показаний на стадии расследования, а затем и в ходе судебного рассмотрения.

По версии следствия, в июне 2020 года расследовалось дело об особо крупном мошенничестве, а в мае 2021 года оно было направлено на рассмотрение в суд. Чтобы помочь обвиняемому избежать уголовной ответственности, либо облегчить наказание, женщины дали заведомо ложные показания.

В скором времени им самим придется предстать перед Петушинским районным судом. Вину обе дамы не признали.