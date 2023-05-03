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НовостиОбщество3 мая 2023 6:12

Во Владимире сотрудники ГИБДД за время рейдов проверили 200 автомобилей

Мероприятия проходили с 29 апреля по 1 мая на территории областного центра
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, главной целью рейдов стало выявление водителей, управляющих транспортом в нетрезвом виде.

В общей сложности за выходные сотрудники ДПС проверили около 200 машин, причем в ряде случаев составили протоколы за отсутствие полисов ОСАГО, а также за нарушение правил проезда перекрестков.

Еще трое водителей были отстранены от вождения по подозрению в том, что находятся за рулем нетрезвыми. Двое проходить медосводительствование отказались, у одного состояние опьянения подтвердилось.

По всем данным фактам составлены протоколы об административных правонарушениях. Рейды на территории Владимира и в других районах Владимирской области будут продолжены.