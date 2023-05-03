Во Владимире 3 и 6 мая автобусы и троллейбусы изменят маршруты

Фото с сайта городской администрации

3 и 6 мая с 20.00 до 22.00 будет ограничено движение всех видов транспорта по проспекту Ленина на участке от поворота на ул. Чапаева до ул. Диктора Левитана. Это связано с проведением репетиции в преддверии Дня Победы.

На это время будут изменены маршруты движения общественного транспорта, следующего через центральную часть города.

Автобусные маршруты, следующие через площадь Победы, будут направлены в объезд по улицам Разина, Диктора Левитана, Ново-Ямской, Ново-Ямскому переулку.

Троллейбусные маршруты: № 1 - театр «Разгуляй» - Золотые ворота, № 5 - Вокзал - Золотые ворота, № 7 - ВЭМЗ - Золотые ворота, № 8 - Рябинка - проспект Строителей - ул. Горького - Золотые ворота.

Остальные маршруты общественного транспорта следуют без изменений.