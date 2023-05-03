Два человека, пострадавшие в ДТП в Боголюбово, находятся в реанимации

фото регионального УМВД

Министерство здравоохранения Владимирской области сообщает о состоянии людей, пострадавших в ДТП в Боголюбово.

Напомним, что в аварии пострадали восемь человек, из них четверо детей в возрасте 4-16 лет. Их госпитализировали в ОДКБ. Один ребенок в тяжелом состоянии находится в отделении реанимации. Трое несовершеннолетних - в отделении травматологии.

Четверо взрослых доставлены в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Владимира: один пациент находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации, двое переведены в нейрохирургическое отделение, один вскоре будет направлен на амбулаторное лечение.