Дачники просят губернатора Александра Авдеева подождать с расширением аэродрома Семязино до зимы

скрин с видео издания "Чеснок"

В минувшие выходные дачники садово-огороднического товарищества «Полет» встретились с представителем от Минобороны. Речь шла о ликвидации садов из-за реконструкции аэропорта «Семязино».

Право на временное использование участков люди получили еще в 1980-х годах после того, как ВЗПО «Техника» заключил договор с владимирским аэродромом. Сейчас в СНТ больше 300 действующих участков. Но до 10 мая власти просят людей их освободить.

Как сообщает "Чеснок", дачники возмущены тем, что их не предупредили об этом заранее. Люди подготовили рассаду и уже готовы к дачному сезону. Они просили оставить участки до зимы.

Представитель Минобороны ответил, что сроки устанавливает не он, а губернатор. В связи с этим дачники записали видеообращение к главе региона, где просят о личной встрече.