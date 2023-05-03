Синоптики Владимирской области обещают дожди на майские праздники

. Фото: Артем КИЛЬКИН

Синоптики Владимирской области не радуют жителей 33 региона прогнозами. Они обещают на вторую половину майских праздников холодную и дождливую погоду.

По данным Гисметео, с 5 до 9 мая во Владимирской области будет пасмурно, холодно. А часть дней будут идти самые настоящие ливни. Дожди начнутся уже с утра пятницы, 5 мая. И синоптики прогнозируют, что осадки закончатся лишь утром 7 мая. За два с половиной дня выпадет более 20 миллиметров осадков. При этом все это время будет прохладно. Столбик термометра не поднимется выше +11. По ночам будет и вовсе около ноля градусов.

Даже на 9 мая будет пасмурно и прохладно. Днем синоптики обещают не выше +12 градусов. И лишь после окончания майских праздников во Владимирской области начнется потепление. Правда, жары все равно не ждите.