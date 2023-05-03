Во Владимирской области на консервацию двух церквей выделили 12 миллионов рублей

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Для обеспечения сохранности памятников истории и культуры губернатор Александр Авдеев выделил дополнительно 12 миллионов рублей из областного бюджета на проведение противоаварийных, консервационных работ на двух объектах, отобранных по согласованию с Владимирской митрополией РПЦ: Введенской церкви (1808 г.) в селе Мостцы Камешковского района и Никольской церкви (1778 г.) в селе Семеновское-Советское Суздальского района. От жителей этих населенных пунктов и общественности поступали обращения о состоянии памятников.

Будет разработана проектная документация и проведены работы по укреплению, восстановлению и расчистке кирпичной кладки, выполнению стропильных систем и кровельного покрытия, закрытию оконных проемов светопропускающими материалами, расчистке территории памятника от растительности и мусора.

Организация конкурсных процедур поручена Государственному центру по сохранению, использованию и реставрации объектов культуры и культурного наследия. Все работы должны быть выполнены в течение 2023 года.