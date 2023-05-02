Во Владимирской области за неделю случилось 34 ДТП с пострадавшими

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, по информации регионального Управления ГИБДД, на территории региона за прошедшую неделю произошло 34 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими.

К сожалению, семь человек погибло, 56 получили различные травмы. В том числе, пострадало девять детей.

Также это же время произошло 385 аварий, в которых никто из людей не пострадал, а повреждения получили только машины.

В ходе работы на прошлой неделе инспекторы ГИБДД задержали и отстранили от управления 127 пьяных водителей, либо тех, кто от прохождения медицинского освидетельствования отказался.