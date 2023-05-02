Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 мая 2023 14:12

Во Владимирской области за неделю случилось 34 ДТП с пострадавшими

Такова печальная статистика минувших семи суток
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: УМВД России по Владимирской области

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, по информации регионального Управления ГИБДД, на территории региона за прошедшую неделю произошло 34 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими.

К сожалению, семь человек погибло, 56 получили различные травмы. В том числе, пострадало девять детей.

Также это же время произошло 385 аварий, в которых никто из людей не пострадал, а повреждения получили только машины.

В ходе работы на прошлой неделе инспекторы ГИБДД задержали и отстранили от управления 127 пьяных водителей, либо тех, кто от прохождения медицинского освидетельствования отказался.