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НовостиОбщество2 мая 2023 13:56

Во Владимире началась вырубка деревьев в районе стадиона «Торпедо»

Ее проводят сами сотрудники спортивного комплекса
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Генриэтта ПЕРЬЯН

Как сообщает издание «Зебра-ТВ», руководство стадиона, принадлежащего областным властям, объяснило вырубку, которую ранее заметили многие владимирцы, санитарной очисткой территории спорткомплекса в целях ее последующего благоустройства.

Фактически, деревья вырубаются в районе центральной лестницы. Вырубают ветхие, больные и дикорастущие деревья, а также кустарники.

Кроме прочего, очистка территории, по мнению руководства «Торпедо», будет способствовать привлекательности самой лестницы, которую давно уже облюбовали любители алкогольных напитков.

Сколько именно планируется к вырубке деревьев, пока не уточняется.