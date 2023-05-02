Во Владимире началась вырубка деревьев в районе стадиона «Торпедо»

. Фото: Генриэтта ПЕРЬЯН

Как сообщает издание «Зебра-ТВ», руководство стадиона, принадлежащего областным властям, объяснило вырубку, которую ранее заметили многие владимирцы, санитарной очисткой территории спорткомплекса в целях ее последующего благоустройства.

Фактически, деревья вырубаются в районе центральной лестницы. Вырубают ветхие, больные и дикорастущие деревья, а также кустарники.

Кроме прочего, очистка территории, по мнению руководства «Торпедо», будет способствовать привлекательности самой лестницы, которую давно уже облюбовали любители алкогольных напитков.

Сколько именно планируется к вырубке деревьев, пока не уточняется.