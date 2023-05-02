В Гусь-Хрустальном районе производитель извести не имеет санитарно-защитной зоны

. Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Гусь-Хрустального района проведена проверка соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в «Добрятинском карьероуправлении».

Это предприятие специализируется на производстве негашеной, гашеной и гидравлический извести, поэтому в ходе работы в воздух попадают загрязняющие вещества, в том числе оксид азота, диоксид серы, оксид углерода и другие.

Однако проект организации санитарно-защитной зоны в карьероуправлении не разработан и сама санитарно-защитная зона не установлена, что может причинить вред людям.

В связи с этим руководству карьероуправления уже вносилось представление, но ситуация не изменилась, так что прокуратура обратилась с иском в Гусь-Хрустальный городской суд, потребовав устранить нарушения.

Суд требования надзорного ведомства удовлетворил. Исполнение судебного решения находится на прокурорском контроле.