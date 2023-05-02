Во Владимире ограничат движение транспорта для подготовки ко Дню Победы

со страницы городской администрации

Для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения праздничных мероприятий, посвященных празднику Победы будет ограничено движение всех видов транспорта, сообщает городская администрация.

3 и 6 мая с 20.00 до 22.00 по проспекту Ленина на участке от поворота на ул. Чапаева до ул. Диктора Левитана. Автотранспорт будет направлен в объезд по федеральной автодороге М-7 «Волга», ул. Разина, Белякова, Мира, Горького.

9 мая с 8 до 12 часов по проспекту Ленина на участке от поворота на ул. Чапаева до ул. Студеная Гора. Автотранспорт будет направлен в объезд по федеральной автодороге М-7 «Волга», ул. Разина, Белякова, Мира, Горького, Студеная Гора, Дзержинского, Гражданской, Красноармейской.