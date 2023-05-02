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НовостиОбщество2 мая 2023 12:57

Во Владимире ограничат движение транспорта для подготовки ко Дню Победы

Дороги перекроют 3, 6 и 9 мая
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
со страницы городской администрации

со страницы городской администрации

Для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения праздничных мероприятий, посвященных празднику Победы будет ограничено движение всех видов транспорта, сообщает городская администрация.

3 и 6 мая с 20.00 до 22.00 по проспекту Ленина на участке от поворота на ул. Чапаева до ул. Диктора Левитана. Автотранспорт будет направлен в объезд по федеральной автодороге М-7 «Волга», ул. Разина, Белякова, Мира, Горького.

9 мая с 8 до 12 часов по проспекту Ленина на участке от поворота на ул. Чапаева до ул. Студеная Гора. Автотранспорт будет направлен в объезд по федеральной автодороге М-7 «Волга», ул. Разина, Белякова, Мира, Горького, Студеная Гора, Дзержинского, Гражданской, Красноармейской.