Во Владимирской области за неделю заболеваемость ОРВИ снизилась на 5 процентов

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Во Владимирской области показатель заболеваемости ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей снизился на 5 процентов.

За прошедшую неделю за медицинской помощью обратилось 7 705 человек, во Владимире – 2 585. В сравнении с предыдущей неделей зарегистрировано снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями во всех возрастных группах.

Было проведено 176 исследований. Среди циркулирующих респираторных заболеваний выделяются вирусы негриппозной этиологии: РС-вирусы, риновирусы, парагрипп (1 типа) и сезонная коронавирусная инфекция. Заболеваний гриппом не выявлено, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

За неделю зарегистрировано 370 случаев заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости остался на уровне предыдущей недели. 90,8% случаев протекали в форме ОРВИ; 9,2% случаев выявлены активно без наличия симптомов (самостоятельно обследование; обследование контактных; обследование перед госпитализацией).