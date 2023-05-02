В Судогодском районе два человека пострадали в ДТП с легковыми автомобилями

. Фото: Евгения ГУСЕВА

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, 1 мая около 11.35 на 68 километре трассы «Владимир-Муром-Арзамас» 43-летний водитель «Рено» столкнулся с «Ладой», которой управлял 62-летний водитель.

В результате ДТП травмы получили двое пассажиров отечественного автомобиля - 65 и 58-летние граждане. Прибывшая на место аварии бригада «скорой помощи» оказала пострадавшим помощь на месте и отпустила домой.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.