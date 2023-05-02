Во Владимирской области отремонтируют 8 дорог регионального значения

фото со страницы регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства

В мае владимирские дорожники приступают к ремонту автодорог Владимирской области, входящих в опорную дорожную сеть региона.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние приведут более 45 км на 8 автодорогах регионального значения: Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики; Сенинские Дворики – Ковров – Шуя – Кинешма; Владимир – Юрьев- Польский – Переславль – Залесский; Кольчугино – Киржач; Касимов – Муром – Нижний Новгород (пос. Вербовский); Юрьев-Польский – Кольчугино; Дубки – Киржач; Владимир – Муром – Арзамас.

Все эти объекты являются крупными дорожными артериями региона, которые несут основную транспортную нагрузку, в том числе транзитного транспорта, соединяя запад нашей страны с восточными территориями.

В 2022 году в рамках нацпроекта уже отремонтировали 8 автодорог опорной сети Владимирской области. Протяженность отремонтированных участков составила более 19 километров.