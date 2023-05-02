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НовостиОбщество2 мая 2023 11:15

Во Владимирской области в апреле родилось 636 детей

43 малыша появились на свет раньше срока
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

В роддомах Владимирской области за апрель родилось 636 детей, из них 43 малыша появились на свет раньше срока.

Областной перинатальный центр, как основное учреждение родовспоможения региона, оказывающий помощь всем беременным с осложнениями в высоких группах риска, помог появиться на свет 262 детям. Здесь родилось 119 девочек и 143 мальчика.

39,5% от общего числа новорожденных стали первенцами, вторыми детьми в семье стали 34,2% младенцев, «третьими» и «последующими»- 26,2% детей. В четырех семьях родились двойни.

В четырех случаях роды осложнились кровотечениями, был применен аппарат реинфузии крови.