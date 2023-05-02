Сергей Корнишов избран координатором владимирского регионального отделения ЛДПР

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Делегаты конференции избрали новый состав Владимирского регионального координационного совета ЛДПР, в который вошли Александр Бугаев, Денис Бутылин, Сергей Корнишов, Кирилл Минец, Владимир Рыкунов, Герман Сазонов и Алексей Старцев. Координатором регионального отделения партии избран Сергей Корнишов.

Для Владимирской области это означает, что он может возглавить список партии на выборах в Заксобрание в сентябре при условии, что это место не займут лидер ЛДПР России Леонид или депутат Госдумы и экс-губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.

Сергей Корнишов родился в 1985 году в селе Ковардицы Муромского района. Член партии ЛДПР с 2012 года. С 2015 по сентябрь 2018 года – депутат муромского Горсовета. В Законодательное Собрание Владимирской области VII созыва избран по единому избирательному округу. Заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области.