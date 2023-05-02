Во Владимире владельцам гостиницы незаконно отказали в размещении парковки

. Фото: Александр ГЛУЗ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство областного центра провело проверку в сфере законодательства о защите прав предпринимателей.

Установлено, что в 2017 году горадминистрация Владимира заключила договор с владельцем гостиничного и ресторанного бизнеса на размещение автостоянки для постояльцев отеля.

Однако в 2022 году сотрудники мэрии неверно применили нормы закона в сфере охраны объектов культурного наследия, и в одностороннем порядке расторгли договор.

После обращения предпринимателя в прокуратуру и проведения проверки главе города Владимира было внесено представление, которое признано обоснованным. Парковку вернули в схему размещения торговых объектов, а договор возобновили.