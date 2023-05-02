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НовостиОбщество2 мая 2023 10:42

Из-за ремонта трассы в Покрове школы перешли на дистанционное обучение

Предприятиям также посоветовали перевести сотрудников на удаленную работу
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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В Покрове начался большой дорожный ремонт. Отфрезерованы две полосы на участке трассы М-7.

«Были обнаружены трещины в бетонном основании. Дорожники занимаются решением проблемы. Обещают управиться до выходных, чтобы в пятницу-субботу открыть для транспорта три полосы, организовав по одной из них реверсивное движение. Чтобы сократить внутригородской трафик, покровские школы временно работают в дистанционном формате. Организациям также рекомендуем перевести на дистант всех сотрудников, кого можно. Киржачский район поможет Петушинскому охватом территорий к западу от Покрова своими оперативными службами, в том числе в части вывоза мусора», - сообщил в социальных сетях губернатор Александр Авдеев.

В региональном Правительстве настаивают, чтобы подрядчик, если позволит погода, работал в круглосуточном режиме. Местные власти будут следить за активностью работ и сообщать в случае необоснованных перерывов.