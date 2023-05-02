Пострадавший в аварии в Камешковском районе 6-летний ребенок идет на поправку

фото регионального Минздрава

Пострадавший в аварии в Камешковском районе 6-летний малыш идет на поправку, сообщили в региональном Минздраве.

Напомним, ДТП произошло 22 апреля на автодороге «Хохлово-Камешково». Водитель «Газели», выезжая со второстепенной дороги на главную, не пропустил двигавшийся по главной дороге "Митсубиси" и столкнулся с ним. К месту аварии выехали три бригады скорой медицинской помощи. В результате ДТП пострадала семья. Бабушку, маму и ее 6-летнего ребенка госпитализировали.

Малыша в критическом состоянии доставили в Областную детскую клиническую больницу. Врачи боролись за его жизнь все эти дни.

Сегодня жизни ребенка ничего не угрожает. Он с удовольствием рисует и с радостью встречает гостей. Министру здравоохранения он рассказал, что скучает по маме и мечтает о наггетсах и картошке фри. Сегодня же малыша переведут из реанимации в отделение.