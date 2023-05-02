Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 мая 2023 10:22

Более трети владимирцев хотели бы запретить аренду электросамокатов

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
.

.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел опрос среди россиян, в том числе и среди жителей Владимирской области, на тему, как они относятся к сервисам аренды электросамокатов. Поводом к опросу стала новость о том, что почти 90% парижан проголосовали против работы подобных сервисов в столице Франции.

Владимирцы не были так однозначны, как парижане. Только 36% владимирцев считают, что сервисы аренды электросамокатов следует запретить. Поводом для отмены они назвали отсутствие культуры вождения, несоблюдение скоростного режима и опасность для пешеходов и водителей, которую создают пользователи сервисов кикшеринга. А треть опрошенных против запретов, считая, что достаточно отрегулировать правила дорожного движения.

Респонденты в возрасте от 35 до 44 лет чаще остальных выступали за запрет работы сервисов аренды электросамкатов (46%). Противников же подобного решения больше всего среди владимирцев моложе 34 лет (51%).