Количество пострадавших в ДТП в Суздальском районе увеличилось до восьми

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 1 мая в 20.40 на трассе 132 «Золотое кольцо» в поселке Боголюбово «Ауди» под управлением 27летней местной жительницы столкнулся с «Нивой Шевроле», за рулем которой находился 44-летний мужчины.

Сперва сообщалось о шести пострадавших, но теперь их число выросло до восьми. По сведениям полиции, в больницу были направлены женщина-водитель из «Ауди», ее шестеро пассажиров, в том числе четверо детей, а также пассажир «Нивы».

Расследование ДТП продолжается, ГИБДД устанавливает обстоятельства происшествия.