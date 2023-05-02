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НовостиПроисшествия2 мая 2023 10:16

Количество пострадавших в ДТП в Суздальском районе увеличилось до восьми

Региональный главк полиции предоставил новые данные об аварии в Боголюбово
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: УМВД России по Владимирской области

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 1 мая в 20.40 на трассе 132 «Золотое кольцо» в поселке Боголюбово «Ауди» под управлением 27летней местной жительницы столкнулся с «Нивой Шевроле», за рулем которой находился 44-летний мужчины.

Сперва сообщалось о шести пострадавших, но теперь их число выросло до восьми. По сведениям полиции, в больницу были направлены женщина-водитель из «Ауди», ее шестеро пассажиров, в том числе четверо детей, а также пассажир «Нивы».

Расследование ДТП продолжается, ГИБДД устанавливает обстоятельства происшествия.