Во Владимирской области накрыли банду, занимавшуюся привозом в Россию нелегальных мигрантов

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

УФСБ России по Владимирской области совместно с УМВД России по Владимирской области и Прокуратурой Владимирской области,а также при поддержке Росгвардии накрыла организованную группу, причастную к организации на территории 33 региона канала незаконной миграции.

По версии следствия, с 2019 по 2023 годы банда из 13 человек привозили незаконно во Владимирскую область иностранцев. При этом они изготавливали для нелегалов поддельные документы. Потом этих мигрантов предлагали региональным предприятиям. И судя по всему дело было поставлено на широкую ногу, так как в ходе обыска у лидера группировки были изъяты деньги, три дорогостоящих автомобиля, а также документы, печати, средства связи и цифровые носители информации.

В общей сложности в регионе выявили группу из 398 граждан из стран СНГ. В апреле 2023 года в отношении 13 членов указанной группы полиция возбудила уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Сейчас часть из них заключена под стражу, а часть - под домашний арест.