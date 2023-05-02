Во Владимирской области за неделю от клещей пострадал 71 человек

фото регионального управления Роспотребнадзора

По данным еженедельного оперативного мониторинга областного Управления Роспотребнадзора на 1 мая на территории области за прошедшую неделю в больницы по поводу присасывания клещей обратился 71 человек, среди них 23 ребенка.

Всего с момента первого в этом сезоне случая присасывания клеща к человеку в лечебно – профилактические организации области обратилось 146 человек, среди них 64 ребенка: Владимир – 33 случая, Ковровский район – 28 случаев, Муромский, район – 18 случаев, Александровский район – 13 случаев, Камешковский, Гусь-Хрустальный районы – по 10 случаев, Меленковский район - 9 случаев, Петушинский район – 5 случаев, Гороховецкий, Кольчугинский, Суздальский районы – по 4 случая, Вязниковский район - 3 случая, Собинский район – 2 случая, Киржачский, Селивановский, Судогодский районы – 1 случай.

Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом во Владимирской области не зарегистрировано.