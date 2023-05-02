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НовостиОбщество2 мая 2023 8:59

Во Владимирской области за неделю от клещей пострадал 71 человек

Среди них 23 ребенка
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото регионального управления Роспотребнадзора

фото регионального управления Роспотребнадзора

По данным еженедельного оперативного мониторинга областного Управления Роспотребнадзора на 1 мая на территории области за прошедшую неделю в больницы по поводу присасывания клещей обратился 71 человек, среди них 23 ребенка.

Всего с момента первого в этом сезоне случая присасывания клеща к человеку в лечебно – профилактические организации области обратилось 146 человек, среди них 64 ребенка: Владимир – 33 случая, Ковровский район – 28 случаев, Муромский, район – 18 случаев, Александровский район – 13 случаев, Камешковский, Гусь-Хрустальный районы – по 10 случаев, Меленковский район - 9 случаев, Петушинский район – 5 случаев, Гороховецкий, Кольчугинский, Суздальский районы – по 4 случая, Вязниковский район - 3 случая, Собинский район – 2 случая, Киржачский, Селивановский, Судогодский районы – 1 случай.

Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом во Владимирской области не зарегистрировано.