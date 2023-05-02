Жительнице Коврова грозит 10 лет за попытку зарезать засидевшегося гостя

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Утверждено обвинительное заключение в отношении жительницы Коврова.. Она обвиняется в "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия".

Установлено, что в марте 2022 года женщина у себя дома выпивала со своим знакомым. Между ними произошел словесный конфликт, и обвиняемая попросила приятеля закончить ссору и покинуть ее квартиру, но тот отказался. Тогда женщина взяла со столешницы кухонный нож, и, удерживая его в руке, еще раз потребовала прекратить конфликт и покинуть ее квартиру, однако последний уходить не хотел, рассказали в областной прокуратуре.

Тогда женщина нанесла потерпевшему удар ножом в грудь. Мужчина получил травмы, причинившие тяжкий вред его здоровью.

Теперь женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет Уголовное дело предстоит рассматривать Ковровскому городскому суду.