Аллею боевой славы в Вязниках благоустроят за 90 миллионов рублей

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На благоустройство Аллеи боевой славы в Вязниках, проект которой победил в конкурсе Минстроя России по созданию комфортной городской среды, планируют потратить больше 90 миллионов рублей.

В рамках реализации проекта будет обновлена плитка на дорожках и тротуарах по улице Большая Московская, установлены индивидуальные стенды в честь Героев Советского Союза и Социалистического труда, динамический пешеходный фонтан на 25 струй и арт-объект в виде звезды. Кроме этого, на площади с бюстом космонавта Валерия Кубасова появится больше клумб, зелени, лавочек и навесов, а у здания местной администрации сделают новые дорожки, аллеи и навесы.

Подрядчика должны определить 4 мая.