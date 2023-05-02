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НовостиОбщество2 мая 2023 7:14

Аллею боевой славы в Вязниках благоустроят за 90 миллионов рублей

Подрядчика определят 4 мая
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото проекта

фото проекта

На благоустройство Аллеи боевой славы в Вязниках, проект которой победил в конкурсе Минстроя России по созданию комфортной городской среды, планируют потратить больше 90 миллионов рублей.

В рамках реализации проекта будет обновлена плитка на дорожках и тротуарах по улице Большая Московская, установлены индивидуальные стенды в честь Героев Советского Союза и Социалистического труда, динамический пешеходный фонтан на 25 струй и арт-объект в виде звезды. Кроме этого, на площади с бюстом космонавта Валерия Кубасова появится больше клумб, зелени, лавочек и навесов, а у здания местной администрации сделают новые дорожки, аллеи и навесы.

Подрядчика должны определить 4 мая.