Во Владимире местная жительница устроила в частном доме игорное заведение

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд уголовное дело по факту организации и проведения азартных игр вне игорной зоны с использованием телекоммуникационного оборудования. Расследование вел отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по региону.

По версии следствия, осенью 2021 года местная жительница купила четыре персональных компьютера, которые установила в частном доме на улице Сущевской. После этого на компьютеры установили специальное программное обеспечение, и до 18 марта 2022 года в доме проводились азартные игры, куда пускали только проверенных участников.

Женщина вину признала, но утверждает, что преступный доход не получала, так как игроки у нее чаще всего выигрывали.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Ленинский районный суд Владимира.