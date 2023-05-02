Во Владимирской области 2 мая коронавирус подтвержден у 46 человек

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во Владимирской области за прошедшие сутки 2 мая лабораторно подтверждено 46 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

14 случаев во Владимире, 5 заболевших в Ковровском, по 4 - в Муромском и Юрьев-Польском районах, по 3 заболевших в Петушинском, Гусь-Хрустальном и Камешковском районах, по 2 случая в Кольчугинском районе и Радужном, по 1 заболевшему в Судогодском, Собинском, Гороховецком, Меленковском, Суздальском и Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 185198 случаев заболевания (51277 сл. в г. Владимире, 20122 сл. в Муромском, 21928 сл. в Ковровском, 6558 сл. в Петушинском, 8890 сл. в Кольчугинском, 11261 сл. в Александровском, 7407 сл. в Юрьев-Польском, 16721 сл. в Гусь-Хрустальном, 1772 сл. в Судогодском, 3677 сл. в Собинском, 2117 сл. в г. Радужный, 5979 сл. в Киржачском, 4308 сл. в Камешковском, 3416 сл. в Гороховецком, 4712 сл. в Меленковском, 6217 сл. в Вязниковском, 6428 сл. в Суздальском, 2408 сл. в Селивановском).