В одном из сетевых магазинов Владимира нашли просроченные продукты

фото с сайта партии "ЕР"

Месяц назад в одном из сетевых магазинов, расположенном по адресу: Владимир, ул. Василисина, дом 4 было выявлено 4 торговых тележки просроченных продуктов питания. Повторный визит показал, что ситуация стала лучше, но нарушения пока есть.

За пределами сроков годности реализовывались сливки «Белый город», йогурт «Alpenland», чипсы «Lays» и шоколад «Sneakers». Кроме того, пельмени, крабовые палочки и наггетсы реализуются без товарно-сопроводительной информации, а на рыбе путассу отсутствует дата изготовления и срок годности. Также на дне холодильной камеры обнаружены остатки продуктов.

«В данном случае стоит отметить, что прогресс у магазина определенно есть, по крайней мере просроченной продукции в ходе повторного мониторинга выявлено значительно меньше. Будем надеяться, что в дальнейшем сотрудники магазина устранят все нарушения, а руководство торговой сети обеспечит комфортные условия для выполнения должностных обязанностей, чтобы персонал успевал выполнять свои прямые обязанности в том числе и по обеспечению выполнения требований и норм действующего законодательства», — отметил координатор проекта «Народный контроль» во Владимирской области Дмитрий Семенов.