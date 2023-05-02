С 10 мая во Владимирской области изменится расписание пригородных поездов

. Фото: Иван МАКЕЕВ

«Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» сообщила об изменениях в расписании следования пригородных поездов во Владимирской области. Они начнут действовать с 10 мая.

п. № 6702 сообщением Тумская – Владимир: Тумская отпр. 03.03, Великодворье 03.17,5-03.18, Оп Дубровский 03.31-03.31,5, Курлово 03.45-03.46, Оп 77 км 03.54,5-03.55, Гусь-Хрустальный 04.07-04.08, Оп 56 км 04.18,5-04.19, Комиссаровка 04.23,5-04.24, Неклюдово 04.38-04.38,5, Головино 04.49,5-04.50, Оп 18 км 04.59,5-05.00, Улыбышево 05.05-05.05,5, Пл.10 км Влад 05.09,5-05.10, Владимир приб. 05.23;

п. № 6703 сообщением Владимир – Тумская: Владимир отпр. 09.15, Пл.10 км Влад 09.28-09.28,5, Улыбышево 09.32,5-09.33, Оп 18 км 09.38,5-09.39, Головино 09.48-09.48,5, Неклюдово 10.00,5-10.01, Комиссаровка 10.15-10.15,5, Оп 56 км 10.19,5-10.20, Гусь-Хрустальный 10.28-10.29, Оп 77 км 10.44-10.44,5, Курлово 10.52,5-10.53,5, Оп Дубровский 11.07-11.07,5, Оп 98 км 11.10,5-11.11, Великодворье 11.20-11.20,5, Тумская приб. 11.35;

п. № 6706 сообщением Тумская – Владимир: Тумская отпр. 15.43, Великодворье 15.57,5-15.58, Оп 98 км 16.07,5-16.08, Оп Дубровский 16.11-16.11,5, Курлово 16.25-16.26, Оп 77 км 16.34,5-16.35, Гусь-Хрустальный 16.47-16.48, Оп 56 км 16.58,5-16.59, Комиссаровка 17.03,5-17.04, Неклюдово 17.18-17.18,5, Головино 17.29,5-17.30, Оп 18 км 17.39,5-17.40, Улыбышево 17.45-17.45,5, Пл.10 км Влад 17.49,5-17.50, Владимир приб. 18.03;

п. № 6707 сообщением Владимир – Тумская: Владимир отпр. 18.45, Пл.10 км Влад 18.58-18.58,5, Улыбышево 19.02,5-19.03, Оп 18 км 19.08,5-19.09, Головино 19.18-19.18,5, Неклюдово 19.30,5-19.31, Комиссаровка 19.45-19.45,5, Оп 56 км 19.49,5-19.50, Гусь-Хрустальный 19.58-19.59, Оп 77 км 20.14-20.14,5, Курлово 20.22,5-20.23,5, Оп Дубровский 20.37-20.37,5, Великодворье 20.50-20.50,5, Тумская приб. 21.05.

Также 5 мая по техническим причинам изменяется расписание пригородного поезда № 6420 сообщением Владимир – Ковров 1: до ст. Новки 1 поезд проследует согласно действующего расписания, далее Новки 1 20.17-20.18, пост. 243 км 20.21-20.22, Федулово 20.31-20.33, 253 км 20.36,5-20.37, Ковров 1 приб. 20.42.