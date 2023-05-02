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НовостиПроисшествия2 мая 2023 5:37

В ДТП под Боголюбово пострадали восемь человек

Все были госпитализированы в больницу
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото областного УМВД

фото областного УМВД

1 мая в 20.40 на пятом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» под Боголюбово произошло ДТП.

По предварительной информации областного УМВД, 27-летняя женщина, находясь за рулем «Ауди», ехала в сторону Нижнего Новгорода. Она не учла погодные условия, выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем «Шевроле». За рулем находился 44-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали восемь человек: водитель автомобиля «Ауди» и шестеро его пассажиров, из которых четверо – дети, а также пассажир автомобиля «Шевроле». Пострадавшие госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка. К слову, обсуждая в социальных сетях эту аварию, свидетели говорят, что женщина была пьяной и не имела прав. Однако официально подтвержденной информации по этому поводу пока нет.