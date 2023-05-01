Во Владимирской области за один месяц задержано 495 пьяных водителей

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в течение апреля сотрудники ДПС на всей территории региона отстранили от управления 495 водителей, которые сели за руль в нетрезвом виде.

В связи с этим в полиции региона призвали водителей не совершать поездки в пьяном виде, в том числе 1 мая.

Ранее в Управлении ГИБДД областного главка полиции уточнили, что в течение всех майских праздников будут проводить рейды, в том числе по борьбе с нетрезвым вождением. Рейды также охватят и федеральные трассы. В частности, на дорогах Владимирской области будет работать спецрота ДПС.