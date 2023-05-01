Во Владимире простятся с выдающимся гимнастом Юрием Королевым

Фото: Федерация спортивной гимнастики России

Как сообщает Спортивная школа имени Н.Г. Толкачева, прощание с Юрием Николаевичем Королевым состоится во Владимире 3 мая в ДК молодежи с 12.00 до 13.00. Адрес ДК молодежи: улица Мира, дом 55. Отпевание состоится в Успенском соборе в 10.30.

В спортшколе уточнили, что знаменитый гимнаст будет похоронен на «Аллее славы» городского кладбища «Улыбышево» рядом с могилами Николая Андрианова и Юрия Рязанова.

Напомним — печальное известие о кончине двукратного абсолютного чемпиона мира, четырехкратного чемпиона мира в отдельных видах многоборья, пятикратного чемпиона Европы и девятикратного победителя первенств Советского Союза Юрия Королева пришло 29 апреля. До последнего времени Юрий Николаевич трудился тренером во Владимире, в спортшколе имени Н.Г. Толкачева.