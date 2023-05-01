В Александровском районе водитель иномарки погиб в ДТП с двумя автомобилями

Фото: телеграм-канал "AlexAutoLive | Александров"

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, по предварительным данным Госавтоинспекции, авария произошла в 14.00 на 122 километре автодороги «Колокша — Кольчугино — Александров — Верхние Дворики», неподалеку от деревни Брыковы горы.

Согласно сведениям ГИБДД, 56-летний мужчина, управлявший автомобилем «Киа» и ехавший в сторону Александрове, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Митсубиси» под управлением 74-летнего водителя.

К сожалению, в результате столкновения автолюбитель из «Киа» от полученных травм скончался на месте ДТП. Водитель «Митсубиси» и его 75-летняя пассажирка бригадой «скорой помощи» были доставлены в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.