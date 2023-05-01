В Коврове произошел пожар в многоквартирном доме в микрорайоне Заря

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 16.24 диспетчерам пожарной охраны поступил вызов на улицу Московскую в дом №5.

На место выехали 22 сотрудника МЧС на шести пожарных машинах. К моменту их приезда из квартиры, расположенной на первом этаже пятиэтажки, шел дым.

Пожарные прошли внутрь квартиры и обнаружили, что в одной из комнат горит постель, ее быстро потушили. Общая площадь пожара составила 3 квадратных метра.

К счастью, никто из людей не пострадал, но из дома эвакуировали 12 человек, все они вышли самостоятельно.

Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.