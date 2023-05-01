В Александровском районе ликвидирован крупный пожар в заброшенном доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 18.24 диспетчеры пожарной охраны приняли информацию о горящем здании в городе Струнино на Вокзальном переулке, 4.

Прибывшие на место 14 сотрудников МЧС на четырех машинах обнаружили, что вызов был поздним, поэтому к моменту приезда первых подразделений двухэтажный дом горел по всей площади, включая кровлю.

В результате пожар был локализован и ликвидирован на площади 400 квадратных метров, сгорели кровля и внутренняя отделка дома, в котором давно никто не живет. Никто из людей не пострадал.

Дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.